17 nye koronadødsfall i Sverige

887 koronasmittede er nå døde i Sverige, en økning på 17 det siste døgnet.

Ifølge svenske helsemyndigheter har 10.151 av de rundt 55.000 som til nå er testet for koronaviruset, testet positivt.

Tall gjengitt av Worldometer viser at Norge har gjennomført over 123.000 tester, over dobbelt så mange som Sverige.

Målt i forhold til folketallet har Norge testet over fire ganger så mange.

