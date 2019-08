19-åring begjæres varetektsfengslet etter drap i Malmö

En 19 år gammel mann som er siktet for medvirkning til drapet på en kvinne i Malmö mandag, blir begjært varetektsfengslet.

Mannen ble pågrepet like etter klokka 21 mandag kveld.

Han er siktet for medvirkning til drapet på kvinnen og medvirkning til mordforsøk på en mann som var sammen med kvinnen da hendelsen fant sted, i tillegg til grovt våpenlovbrudd.

Rettsmøtet vil bli avholdt i Malmö 13.30 torsdag.

Drapsofferet er en kvinnelig lege i 30-årene, ifølge flere medier. Hun gikk på gaten med sitt lille barn i armene da hun ble skutt mandag formiddag.

Barnets far gikk sammen med kvinnen. Han er dømt for millionranet av en pengetransport i Brøndby i Danmark i 2008, ifølge opplysninger den svenske rikskringkastingen SVT sitter på.

Barnefaren skal også være dømt for narkotikaforbrytelser i 2016 og for kjøring uten førerkort. Kvinnen er ikke dømt for noe og er ikke blitt knyttet til noe kriminelt tidligere, ifølge opplysningene SVT har fått.

Førstestatsadvokat Anna Palmqvist tror forbrytelsen var ment å ramme barnefaren.

Den siktede 19-åringen var ikke i Malmö da drapet ble begått, og han nekter straffskyld. Palmqvist mener allikevel det foreligger skjellig grunn til mistanke. Ifølge Kvällsposten er bilen som ble brukt til å flykte fra åstedet registrert på 19-åringen.

