19 skadd da tre falt over garasje i USA

19 mennesker ble skadd da et stort tre søndag falt ned over en garasje i den amerikanske delstaten Maryland der det var bursdagsselskap.

En person ble kritisk skadd, og tilstanden er alvorlig for fem, sier talsmann for det lokale brannvesenet, Russ Davies.

– De var sammen i et bursdagsselskap for barn. Da en storm kom gjennom området, søkte de tilflukt i garasjen, og det var da treet falt over garasjen, sier han.

Bilder fra stedet viser et enormt tre oppå et knust tak. Andre steder i området var det også veltede trær og nedblåste kraftledninger etter den korte, men intense stormen. Pasadena ligger sørøst for Baltimore.

(©NTB)