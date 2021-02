20 nye koronadødsfall i Danmark

Det er registrert 20 koronarelaterte dødsfall og 488 smittetilfeller i Danmark det siste døgnet.

Antall døde er oppe i 2.145 etter at pandemien nådde landet. 198.960 har fått påvist smitte, opplyser Statens Serum Institut.

546 covid-19-pasienter er nå innlagt på danske sykehus. 94 av dem ligger på intensivavdeling, 71 med respirator.

Flere danske sykehus reduserer antall behandlingsplasser for covid-19-pasienter, ettersom smittetallene er på vei ned. I hovedstadsregionen kuttes antall plasser fra 360 til 300 eller 240, skriver nyhetsbyrået TT. I Aarhus er det allerede blitt færre plasser.

Siden midten av januar har antall smittede per dag falt til under 1.000, og mindre enn 1 prosent av prøvene som tas, er positive. I midten av desember ble det registrert 3.000-4.500 nye tilfeller per dag og andelen positive tester lå på 2,4-2,5 prosent.



