20 skadd i angrep mot FN-base i Mali

20 personer, blant dem 18 fra FNs fredsbevarende styrker, er såret i et angrep mot en FN-base i Kidal-regionen nord i Mali.

Angrepet var mot en militærbase i landsbyen Tessalit.

Det er uklart hvem som står bak angrepet, opplyser FNs talsperson Olivier Salgado, som legger til at antall sårede kun er et foreløpig estimat.

Det ble brukt bombekaster under angrepet. I en intern FN-rapport, som AFP har lest, heter det at 15 bomber landet «inne i og rundt» militærbasen.

Av de 18 sårede fra FN-styrken har seks fått alvorlige skader. To maliske sivile ble også såret.

Siden 2012 har tusenvis av liv, både sivile og militære, gått tapt i kampen mot en islamistisk opprørsbevegelse.

FNs fredsbevarende operasjon i Mali (MINUSMA) omfatter om lag 13.000 soldater. Rundt 4.500 franskmenn er også utstasjonert i Sahel-regionen, som består av blant annet Niger og Burkina Faso i tillegg til Mali. Landene har de siste årene blitt rammet av en rekke angrep fra jihadistgrupper.

Norsk personell i Mali er stasjonert i hovedstaden Bamako, opplyser Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

– Det er ingenting som tilsier at nordmenn har vært involvert i hendelsen, sier pressevakt Brynjar Stordal i FOH til NTB.

