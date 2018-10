20 skadd i rulletrapp-ulykke i Roma

Rundt 20 personer, de fleste russiske fotballsupportere, er skadd i en rulletrappulykke på en T-banestasjon i Roma.

Et opptak sendt på TV-stasjonen Sky TG24 viser at rulletrappen brått skyter fart, og at personene i trappa faller over ende. Folk i rulletrappen ved siden av forsøker å trekke dem i sikkerhet.

Lokale myndigheter oppgir antallet skadde til 20, de fleste av dem russere som var i byen for å se mesterligakampen mellom CSKA Moskva og Roma. Ulykken skjedde på T-banestasjonen Repubblica sentralt i byen.

