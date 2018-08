20.000 hjemløse etter jordskjelvet i Indonesia

Lokale myndigheter ber om bistand for å hjelpe de 20.000 hjemløse etter søndagens jordskjelv på den indonesiske øya Lombok. Dødstallet har steget til 105.

236 personer ble alvorlig skadd i skjelvet, som hadde en styrke på 7 og ødela flere tusen bygninger på den populære ferieøya.

Myndighetene regner med at dødstallene vil stige etter hvert som de ødelagte bygningene blir gjennomsøkt. Nord på øya fant redningsmannskaper tirsdag tre omkomne i ruinene av en moské, men klarte å redde ut to andre som var i live.

– Vi antar at det er flere døde mennesker inne i moskeen, ettersom vi fant mange sandaler utenfor bygningen, sier talsmann Sutopo Purwo Nugroho for det indonesiske direktoratet for krisehåndtering.

På Lombok er det mangel på medisiner og andre forsyninger, og myndighetene ber om bistand for å følge opp de 20.000 hjemløse etter skjelvet.

På naboøyene Gili Trawangan, Gili Meno og Gili Air er 4.600 turister blitt evakuert.

To turister omkom på Gili Trawangan, den største av Giliøyene, som følge av skjelvet, som førte til at lokalbefolkning og tilreisende flyktet mot fjellene i frykt for en tsunami.

– Mange hylte og gråt, særlig de som bor her. Vi snakket med dem, og de var svært bekymret for slektninger som bor på Lombok. De hadde panikk fordi de ikke visste hva som hadde skjedd der, sier den britiske turisten Saffron Amis.

