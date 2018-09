21st Century Fox selger Sky-eierandel til Comcast

Rupert Murdochs 21st Century Fox har besluttet å selge sin eierandel på 39 prosent i Sky til den amerikanske TV-giganten Comcast.

I løpet av helgen vant Comcast budkrigen om å sikre 61 prosent eierandel i Sky til en pris på 17.28 pund per aksje, eller til sammen 30,6 millioner pund.

Onsdag kunngjør Fox at de selger sin eierandel på 39 prosent i Sky for 11,6 millioner pund til Comcast, hvilket innebærer at den amerikanske TV-giganten får full kontroll over Sky.

I fjor påbegynte Disney og Comcast i sin tid en budkrig om en rekke sentrale Fox-virksomheter. Disney vant og er i ferd med å overta Fox. Comcast droppet ut av budkrigen nettopp for å rette fokus mot å sikre seg Sky.

Disney sier Fox-salget av eierandeler i Sky vil redusere gjelden selskapet pådrar seg gjennom å overta Foxs underholdningsvirksomhet.

