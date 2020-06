221 siktet for ulovlig samling i Danmark

Dansk politi stanset folk i forbindelse med et ulovlig billøp i Holsted fredag og har siktet 221 personer for brudd på forsamlingsforbudet i smittevernsreglene.

Det var en politibetjent som fikk nyss om at flere hundre tilhengere hadde samlet seg i strid med reglene for å se på billøpet i et industriområde i Holsted fredag kveld i 21-tiden.

Ved å stille seg opp ved de to eneste veiene inn og ut av området sluset politiet tilskuere og deltakere inn. Syd- og Sønderjyllands Politi har fredag kveld siktet 221 personer for brudd på forsamlingsforbudet.

Politiet anslår at mellom 100 og 150 biler var samlet til det ulovlige arrangementet.

