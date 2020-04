24 timer uten koronadødsfall i Kina

For første gang opplyser Kina at de har hatt et døgn uten koronarelaterte dødsfall i landet.

Den positive nyheten kommer fra landets helsemyndigheter tirsdag. Det er første gang siden de i januar startet med offentlige opplysninger om tall, at de opplyser om ett døgn uten noen døde. Samtidig registrerer Fastlands-Kina 32 nye bekreftede tilfeller, ned fra 39 dagen før, ifølge Reuters. Totalt er det registrert 81.740 smittede og 3.331 dødsfall i Kina siden epidemien startet, ifølge tall fra Worldometers. (©NTB)

