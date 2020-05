26 pågrepet i Belgia og Frankrike etter at vietnamesere døde innestengt i lastebil

Belgisk og fransk politi har aksjonert mot mistenkte menneskesmuglere i begge land. 26 er pågrepet, alle knyttet til lastebiltragedien i Storbritannia.

I oktober i fjor ble 39 vietnamesere funnet omkommet i kjølerommet på en lastebil i England.

I tiden som fulgte ble flere personer pågrepet i Storbritannia og også Irland. Onsdag meldte både belgisk og fransk politi om omfattende pågripelser i forbindelse med saken.

I Belgia ble 13 personer pågrepet under politiaksjoner mot en rekke adresser i Brussel. Like etter kom meldingen fra Frankrike, som også hadde pågrepet 13 personer, som er mistenkt for bånd til menneskesmugling.

I april erkjente en nordirsk lastebilsjåfør seg skyldig i 39 tilfeller av uaktsomt drap.

Lastebilen kom til Storbritannia med ferje fra Belgia med åtte kvinner og 31 menn, hvorav ti var tenåringer. Alle ble funnet omkommet etter at lastebilen ble etterlatt i Grays i Essex.

