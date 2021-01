268 koronadødsfall i Sverige siden fredag

Siden fredag er det registrert 268 koronarelaterte dødsfall i Sverige. 9.779 personer har testet positivt.

Til sammen har 533.265 mennesker fått påvist smitte i Sverige, og 10.591 har dødd siden pandemien nådde landet, viser tall fra Folkhälsomyndigheten.

Statsepidemiolog Anders Tegnell sier Sverige ser en «forsiktig nedgang», men advarer mot å trekke for raske konklusjoner.

– Vi krysser fingrene for at dette fortsetter, sier han. Samtidig legger han til at situasjonen i verden utvikler seg omtrent som før, etter at tallene var noe lavere over jul og nyttår.

Folkhälsomyndigheten opplyser tirsdag at rundt 147.000 personer nå har fått vaksine i Sverige. Tallene er innrapportert fra regionene til og med søndag. Det er ikke meldt om problemer i forbindelse med vaksineringen, skriver Aftonbladet.

