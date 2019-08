27 mindreårige får gå i land på Lampedusa

106 voksne og to enslige mindreårige er fortsatt igjen på skipet, som drives av den spanske hjelpeorganisasjonen Proactiva Open Arms. Foto: Elio Desiderio / ANSA Via AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Italias innenriksminister Matteo Salvini lar 27 barn forlate redningsskipet Open Arms etter at han ble satt under etterforskning for å nekte dem å gå i land.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

134 mennesker som ble berget i Middelhavet har tilbrakt mer eller mindre to uker om bord på skipet, som nå ligger for anker noen få hundre meter fra Lampedusa. Påtalemyndigheten på Sicilia åpnet lørdag en etterforskning av mistenkt bortføring og maktmisbruk etter at Salvini har hindret redningsskipet å legge til kai på Lampedusa. Sent samme ettermiddag skrev Salvini et brev til statsminister Giuseppe Conte at han motvillig vil la 27 «påståtte» mindreårige migranter få gå i land. Samtlige er uten følge med voksne. 106 voksne og to enslige mindreårige er fortsatt igjen på skipet, som drives av den spanske hjelpeorganisasjonen Proactiva Open Arms. Conte har skrevet to brev til Salvini med krav om at de mindreårige får forlate skipet. Spania og fem andre EU-land har lovet å ta imot migrantene og flyktningene, som eventuelt vil søke om asyl, fra redningsskipet. Ifølge en psykolog som besøkte skipet fredag, har flere om bord begynt med selvskading eller uttrykt selvmordstanker. Andre har begynt å la sinnet over ikke å få gå i land, gå utover andre om bord. Konflikten om Open Arms har åpenbart den dype splittelsen mellom Salvinis ytterliggående høyreparti Ligaen og regjeringspartneren Femstjernersbevegelsen. Salvini forsøker å felle sin egen koalisjonsregjering og ønsker et nyvalg som han håper vil gjøre ham til statsminister. (©NTB)