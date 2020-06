27 nye koronasmittede i Beijing

Kinesiske helsemyndigheter melder tirsdag om 27 nye tilfeller av registrert koronasmitte i hovedstaden Beijing etter det nye utbruddet som er avdekket der.

Ifølge de kinesiske myndighetene har nå 106 personer testet positivt på koronavirus etter at det ble avdekket ny smitte i tilknytning til et matmarked sør i Beijing.

Flere bydeler i den kinesiske hovedstaden er isolert og nedstengt som følge av det nye utbruddet. Det er iverksatt testing av over 90.000 mennesker som bor i de utsatte områdene.

Samtidig med at kinesiske myndigheter mandag opplyste at 79 personer hadde testet positivt på koronavirus, opplyste Verdens helseorganisasjon WHO at det var over 100 bekreftede smittetilfeller i det nye utbruddet i Beijing.

Tirsdag rapporterte Kina også om åtte andre tilfeller av smitte andre steder.

