27 personer siktet for smugling av minst 100 kilo kokain i Danmark

Dansk påtalemyndighet sikter 27 personer for å ha smuglet minst 100 kilo kokain til Danmark.

Alle ble pågrepet i en storstilt narkotikaaksjon mot et skip og på øya Langeland sørøst for Fyn lørdag.

I en pressemelding skriver politiet i København at de er svært fornøyd med at kokainet ikke nådde danske gater, og at de nå forsøker å finne ut hvem som forgjeves venter på leveransene.

Alle 27 skal fremstilles for varetektsfengsling søndag.

(©NTB)