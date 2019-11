28 års fengsel for planlagt juleterror i Australia

To menn er dømt til 28 års fengsel for å ha planlagt et IS-inspirert terrorangrep i Melbourne i Australia første juledag 2016. En tredje person må sone 16 år.

27 år gamle Ahmed Mohamed og 29 år gamle Abdullah Chaarani planla ifølge retten å halshogge folk og å detonere bomber i Federation Square i Melbourne sentrum 25. desember for tre år siden. Ifølge lokale medier skal de ha kjøpt macheter, materialer for å lage bomber, og forsøkt å få tak i skytevåpen. De ble begge fredag dømt til 28 års fengsel for terrorplanene i høyesteretten i delstaten Victoria. Ifølge ABC, skal Mohamed som kom til Australia fra Egypt da han var barn, ha sluttet seg til terrorplanene fordi han syntes IS var «kule». Fredag fortalte han rettet at han nå hater ekstremistgruppen, og at han kun deltok fordi han var «for feig til å tekke seg». En tredje mann, 24 år gamle Hamza Abbas, kobles også til saken og ble fredag dømt til 16 års fengsel. Tidligere er 25 år gamle Ibrahim Abbas dømt til 24 års fengsel for å lede planen. Blant annet planla han å bruke en eksplosiv vest på broren sin. (©NTB)