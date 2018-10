30 personer savnet etter jordskred på Filippinene

Tyfonen «Yutu» har utløst et stort jordskred på Filippinene, og myndighetene frykter at opp mot 30 personer kan være tatt av jordmassene.

Kort tid etter at Filippinene ble rammet av tyfonen «Mangkhut», traff en ny storm den folkerike øystaten tirsdag. Kraftige vindkast tok tak i hustak og rev trær over ende, samtidig som en rekke jordskred ble utløst.

– Vi antar at flere personer kan være begravd etter at leirmasser traff en offentlig bygning i et fjellområde i den nordlige delen av Cordillera-regionen, sier katastrofeleder Ruben Carandang.

– Det var ikke et evakueringssenter, men noen søkte dessverre ly der, tilføyer han.

Opp mot 31 personer antas å være innesperret i den begravde bygningen. Hjelpemannskaper har ikke klart å ta seg inn i området på grunn av ødeleggelsene, ifølge katastrofelederen.

Myndighetene bekreftet at en far og hans tre år gamle sønn omkom i et jordskred i byen Banaue tirsdag. I tillegg skal en fem år gammel jente være omkommet i et annet jordskred.

– Det er oversvømmelse som ødelegger husene her, forteller en talsperson for Den internasjonale Røde Kors-føderasjonen, Caroline Haga.

Før tyfonen traff øystaten flyktet om lag 10.000 personer fra sine hjem. Mange av dem bodde i lavtliggende og utsatte områder.

Den kraftige stormen var svakere enn tyfonen som rammet landet i forrige måned, hvor om lag 100 personer omkom.

I gjennomsnitt rammes Filippinene av 20 orkaner hvert eneste år, og disse tar livet flere hundre personer.

(©NTB)

Mest sett siste uken