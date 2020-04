300.000 har fått påvist koronavirus i USA

En pasient ankommer Elmshurst Hospital Center i Queens i New York lørdag. Foto: Mary Altaffer) Foto: (NTB scanpix)

Over 300.000 personer har testet positivt for koronavirus i USA, som dermed har nærmere en firedel av verdens påviste smittetilfeller. Over 8.000 har dødd.

På verdensbasis er det registrert nesten 1,2 millioner bekreftede smittetilfeller og 64.000 dødsfall knyttet til covid-19, viser Worldometers oversikt sent lørdag kveld. Nesten 250.000 er friskmeldt. I USA er det New York som er aller hardest rammet, og over en tredel av smittetilfellene er registrert her. Dødstallet i delstaten passerte 3.500 tidligere lørdag. Så sent som 10. mars var det bare 1.000 bekreftede tilfeller av koronasmitte i USA, men siden har testingen blitt trappet kraftig opp. (©NTB)

