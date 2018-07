36 kvinner og barn bortført av IS i Syria

36 kvinner og barn ble bortført og holdes som gisler av IS i Syria. De ble tatt under islamistgruppens angrep i Sweida-provinsen forrige uke, ifølge SOHR.

Minst 36 kvinner og barn fra folkegruppen drusere ble bortført etter angrepene, ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Drusere utgjør den største delen av befolkningen i Sweida-provinsen sør i Syria.

Onsdag ble over 220 mennesker drept i en rekke selvmordsaksjoner og andre angrep fra IS i Sweida-provinsen sør i Syria. Blant ofrene for onsdagens blodbad var minst 127 sivile. De øvrige tilhørte regimevennlig milits, de aller fleste av dem lokale innbyggere som hatt tatt til våpen for å forsvare sine hjem.

IS-krigere skjøt også innbyggere i deres hjem, før den ytterliggående islamistgruppa inntok flere landsbyer i provinsen, ifølge SOHR.

Regimets styrker drev imidlertid IS-krigerne ut av landsbyene før dagen var omme.

