37 etterforskes for politidrap under stormingen av Kongressen

Det føderale politiet FBI etterforsker 37 navngitte personer for drap på en politimann da Kongressen i USA ble stormet, ifølge New York Times.

Politibetjenten Brian Sicknick var en av fem som døde under opptøyene og demonstrasjonene i Washington i forrige uke. Ifølge New York Times etterforskes 37 personer for drap på Sicknick.

Sicknick døde av skadene han pådro seg da han ble slått med et brannslukkingsapparat da kongressbygningen ble stormet. 14 andre politibetjenter ble skadd, ifølge et etterforskningsdokument som avisa har fått tilgang til.

FBI frykter flere voldelige angrep i tida framover, og etterretningsagenter har sett kinesiske, iranske og russiske forsøk på å hisse opp stemningen ytterligere.

(©NTB)

Reklame Ny bok: Husker du disse to idiotene?