38 nye koronadødsfall i Storbritannia

Storbritannias helsedepartement har det siste døgnet registrert ytterligere 38 koronarelaterte dødsfall.

Det offisielle dødsfallet fra pandemien i Storbritannia er dermed 41.736. Lørdag ble det meldt om 181 nye dødsfall, søndag 36. Tallene i helgene preges ofte av etterslep i rapporteringen, men det er uklart om det er forklaringen på at dødstallet har falt så betydelig.

Myndighetene har registrert 1.056 nye smittetilfeller siden søndag, og det totale antallet her er dermed 296.857.

Offisiell statistikk over såkalt overdødelighet tyder på at det reelle antallet dødsofre for pandemien er høyere enn rapportert.

(©NTB)