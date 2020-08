4.000 svensker har fått feil svar på koronatest

4.000 personer i Sverige har fått falske positive svar på koronatester, bekrefter Folkhälsomyndigheten.

Det skriver avisa Aftonbladet.

Feilen ble nylig oppdaget på to laboratorier. 4.000 personer som har tatt testen på egen hånd, og har fått som svar at de har koronaviruset – men er altså ikke smittet.

– Ved sine systematiske kvalitetssikringsanalyser har disse laboratoriene identifisert at det finnes mangler ved et kommersielt kit som man kjøper fra Kina. Det er et CE-merket kit som ikke har holdt den kvaliteten som blir oppgitt, sier avdelingsleder Karin Tegmark Wisell ved Folkhälsomyndigheten.

Myndigheten bistår nå med arbeidet med å informere personene det gjelder.

