40.000 nye smittede i USA

Nesten 40.000 nye smittede av koronaviruset er registrert i USA det siste døgnet, melder Johns Hopkins-universitetet.

Det totale antall koronasmittede i USA er vokst til 2.876.143 etter at 39.379 nye tilfeller ble registrert søndag. 129.891 mennesker har dødd av viruset.

Søndag var fjerde dag på rad med rekordhøye antall smittede, inkludert en topp på 57.683 fredag. Det noe lavere antallet søndag kan skyldes etterslep i rapporteringen på grunn av 4. juli-helgen.

Smitten har de siste ukene vært i rask økning i 40 delstater etter at mange delstater, de fleste republikanskstyrte, gjenåpnet for tidlig. Nå er de i ferd med å stramme kraftig til igjen for å bremse pandemien.

USA er hardest rammet i verden av koronaviruset, både i antall og i døde. I antall smittede per innbygger ligger landet på sjette plass. Der ligger Belgia først.

