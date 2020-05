475 koronadødsfall Danmark

Tallet på koronadødsfall i Danmark har steget med 15 til 475 det siste døgnet, opplyser helsemyndighetene i landet.

9.407 har fått påvist koronasmitte i Danmark, og dette er 96 flere enn for ett døgn siden.

232 koronasmittede er innlagt på danske sykehus, 60 av dem på intensivavdeling, ifølge dr.dk.

Danmark har omtrent 8 koronadødsfall per 100.000 innbyggere, dobbelt så mange som Norge og Finland. Sverige er på topp i Norden med over 26 dødsfall per 100.000 innbyggere.

