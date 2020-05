494 nye koronadødsfall i Storbritannia det siste døgnet

Britiske helsemyndigheter melder om 494 nye koronarelaterte dødsfall det siste døgnet, men det er uklart om alle da er regnet med.

Ifølge helsemyndighetene er 33.186 koronasmittede døde i Storbritannia, men det reelle antallet antas å være langt høyere.

I Skottland er 3.223 personer, som enten hadde fått påvist viruset eller mistenkes for å ha vært smittet, døde.

Når Wales og Nord-Irland tas med, stiger tallet på døde til over 40.000, men også dette er trolig altfor lavt.

Etter å ha analysert overdødeligheten – hvor mange flere som har dødd i år enn i samme periode i fjor – konkluderte The Financial Times denne uka med at det har vært rundt 51.000 koronadødsfall i Storbritannia.

Helseanalytikeren Jamie Jenkins har også analysert tallene og anslår at koronaviruset trolig har krevd over 57.000 liv på De britiske øyer.

Bare USA har registrert flere koronadødsfall enn Storbritannia, som også har passert hardt rammede land som Spania og Italia på statistikken over døde.

Britene er nå oppe i rundt 49 dødsfall per 100.000 innbyggere, noe som er dobbelt så mange som i USA og over ti ganger mer enn Norge som har 4,2 koronarelaterte dødsfall per 100.000 innbyggere.

