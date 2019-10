50 Boeing-fly satt på bakken etter funn av sprekker

Kriserammede Boeing har satt rundt 50 737 NG-fly på bakken grunnet sikkerhetsbekymringer etter at det ble funnet sprekker ved flyets vinger.

Flyene er satt på bakken etter at USAs luftfartsmyndighet tidlig i oktober beordret at flyene skulle undersøkes grunnet funn av sprekker på fly i Kina.

Til nyhetsbyrået AFP opplyser en talsperson for Boeing at rundt 1.000 fly hittil har bestått inspeksjonen, med «funn» på mindre enn fem prosent, altså rundt 50 fly.

Flyene er en versjon av typen Boeing 737 kalt NG, som er forkortelse for neste generasjon. Boeing planlegger å erstatte NG med MAX-flyene, som alle for tiden er satt på bakken etter de to MAX 8-ulykkene i Indonesia i oktober i fjor og Etiopia i mars der til sammen 346 mennesker mistet livet.

(©NTB)