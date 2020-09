5.000 Taliban-fanger sluppet fri i Afghanistan

Afghanske myndigheter opplyser at de har oppfylt løftet om å løslate 5.000 Taliban-fanger fra fengsel. Dermed er det trolig klart for historiske fredssamtaler.

Løslatelsen av fangene er del av en avtale mellom USA og den islamistiske opprørsgruppa som ble undertegnet i februar.

Den slo fast at Taliban skulle gå i fredsforhandlinger med afghanske myndigheter dersom myndighetene slapp fri 5.000 Taliban-fanger. Samtidig lovet Taliban å slippe fri rundt 1.000 afghanske soldater.

President Ashraf Ghani opplyste i slutten av juli at 4.600 fanger var løslatt, men det har drøyd å løslate de siste 400. Mange av dem var dømt til lange straffer for terroraksjoner og angrep som har krevd mange liv.

For rundt tre uker siden signerte presidenten ordren som godkjente løslatelsen av de siste fangene, og fra mandag av skal de ha sluppet ut av fengselet. Samtidig har Taliban løslatt afghanske styrker, noe myndighetene har bekreftet.

Taliban har foreløpig ikke bekreftet at alle de 5.000 fangene er sluppet fri.

I august opplyste Taliban at de er villige til å sette seg til forhandlingsbordet for å få slutt på den 30 år lange krigen i landet, «innen en uke» etter at fangene er løslatt. De siste 19 årene har Taliban gjentatte ganger avvist enhver form for samtaler med afghanske myndigheter.

En delegasjon fra myndighetene i Afghanistan reiser trolig til Doha fredag i forkant av fredssamtalene, opplyser et medlem i forhandlingsteamet til DPA.

