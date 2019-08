57-åring fikk 20 års fengsel for rørbomber i USA

57-åringen som sendte rørbomber til tidligere president Barack Obama, flere andre ledende demokrater, CNN og andre, er dømt til 20 års fengsel.

Cesar Sayoc medga å ha sendt i alt 16 rørbomber, som rett nok var feilkonstruert og som ikke forårsaket skade.

Under rettssaken hevdet 57-åringen at det heller aldri var meningen at bombene skulle eksplodere, og han beklaget overfor ofrene som han skremte.

Blant dem som fikk bomber i posten, var tidligere president Barack Obama, tidligere førstedame og utenriksminister Hillary Clinton, tidligere visepresident Joe Biden, skuespilleren Robert De Niro, flere medlemmer av Kongressen og TV-stasjonen CNN.

