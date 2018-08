59 anmeldelser, men ikke én eneste nikab-bot etter én måned med forbud i Danmark

Dansk Folkeparti anklager politiet for å være likegyldige til tildekkingsforbudet som ble innført for én måned siden.

Det danske folketinget vedtok tidligere i år et omstridt tildekkingsforbud, som i realiteten er et forbud mot å bære de heldekkende muslimske plaggene nikab og burka. Forbudet gjelder også for løsskjegg, finlandshetter og munnbind, ifølge danske medier. Det finnes imidlertid noen unntak som for eksempel julenissekostyme.

En førstegangsovertredelse innebærer en bot på 1000 danske kroner. Ved gjentatte overtredelser vil beløpet etter hvert stige til 10.000 danske kroner.

Forbudet trådde i kraft 1. august. Én måned senere har danske BT samlet inn tall fra politiet for å se på resultatet av nikab-forbudet.

Nikab-forbudet har hittil ført til 59 anmeldelser, to siktelser og null bøter, skriver avisen.

- Politiet er likegyldige

Det innvandringskritiske opposisjonspartiet, Dansk Folkeparti, reagerer på at politiet ikke har ilagt noen bøter for brudd på tildekkingsforbudet.

- Det er mye som tyder på at ordensmakten ser med likegyldighet på tildekkingsforbudet. Jeg har hørt fra alminnelige ansatte i politiet at politiledelsen har sendt et diskré signal om at man skal ta det stille og rolig med den loven, sier utlendingstalsperson for Danske Folkeparti, Martin Henriksen, til BT.

- Hvis det her fortsetter, er det ikke et rettssamfunn verdig, og jeg vil oppfordre justisministeren til å stramme inn, sier han.

Politiinspektør Uffe Stormly fra Rigspolitiet sier de foreløpig mangler et fullverdig statistisk grunnlag for å avgjøre hvorvidt nikab-forbudet håndheves på en tilfredsstillende måte.

- Det er en ny lov, og den har kun eksistert i en måned. Derfor er det ennå for tidlig å si noen om dette er en tendens, sier han til danske BT.

- Flere tulleanmeldelser

Stormly sier det er forskjellige faktorer som skyldes at 59 anmeldelser kun har ført til to siktelser og null bøter.

- Vi har hatt anmeldelser hvor vi har rykket ut, men så har ikke personen vært på stedet lenger, eller at det anmeldte forholdet ikke var lovbrudd. Vi har også hatt anmeldelser hvor vi har hatt mere pressende saker å forholde oss til, så vi ikke kunne rykke ut, sier han.

- Det har også vært flere tulleanmeldelser, hvor vi har hørt barn le i bakgrunnen, legger han til.

