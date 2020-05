60.000 frivillige skal passe på at italienerne holder avstand

Italienske myndigheter vil sende 60.000 frivillige ut i landets gater som skal passe på at folk overholder reglene om å holde god avstand til hverandre.

Italia er i ferd med å åpne opp igjen og letter nå på flere av de strenge restriksjonene som ble innført i pandemiens startfase.

Men når folk igjen kan møtes ute, gå på kafé eller dra på stranden, øker myndighetenes frykt for at smittetakten blusser opp igjen

– Frivillige som skal passe på at folk overholder reglene, skal ikke være et avstands-politi, men heller spre betydningen av hvor viktig det er å oppføre seg ordentlig, sier Antonio Decaro, ordfører i Bari og leder for Italias sammenslutning for ordførere.

