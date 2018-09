62-åring frikjent for drap etter åtte år i fengsel i Sverige

En 62 år gammel mann er i en svensk ankedomstol frikjent for drap. Mannen ble opprinnelig dømt til 15 års fengsel og har allerede sittet åtte år i fengsel.

Mannen har hele tiden nektet for å ha drept en mann i 70-årene i kommunen Solna i 2009. 62-åringen ble i oktober 2010 dømt for å ha druknet mannen i et badekar, men er nå frikjent på alle punkter.

Ifølge Svea hovrätt, som er en av seks ankedomstoler i Sverige, har ikke eksperter kunnet fastslå hvordan dødsfallet skjedde.

– Denne uklarheten, i tillegg til at et av påtalemyndighetens sentrale vitner har avgitt opplysninger som ikke er troverdige, er de viktigste grunnene til at hovrätten nå ikke anser at aktoratet har lyktes med å bevise at mannen er skyldig i drap, skriver ankedomstolen i en pressemelding.

I vår tillot svensk høyesterett saken ført på nytt i det som tilsvarer lagmannsretten i Norge. Rettssaken pågikk i Svea hovrätt i august, og 24. august – dagen etter at saken ble avsluttet, besluttet retten at mannen skulle slippes fri i påvente av dommen. Både 62-åringen og hans advokat tolket dette som et signal på at han ville bli frikjent.

(©NTB)

