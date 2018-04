671 saker om tilbakekallelse av norsk statsborgerskap satt på vent

Antall saker hoper seg opp som følge av stortingsvedtak.

Stortinget fattet et vedtak i mai måned i fjor om at tilbakekallelse av statsborgerskap grunnet uriktige opplysninger, skal skje gjennom en domstolbeslutning, og ikke gjennom vedtak fra Utlendingsdirektoratet (UDI) slik det har vært tidligere.

Justisdepartementet har instruert UDI og Utlendingsnemnda (UNE) til å vente med å saksbehandle og fatte vedtak om tilbakekallelse av statsborgerskap inntil et nytt regelverk foreligger.

671 saker på vent

Dette har ført til en opphopning av saker.

- Denne saken er fortsatt til behandling i departementet. Som følge av Stortingets anmodningsvedtak er til sammen 671 saker om tilbakekall av statsborgerskap stilt i bero. Det er viktig å få gjenopptatt arbeidet med tilbakekall av statsborgerskap, og vi vil derfor gjennomføre høring snarest mulig, sier avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet, Toril Melander Stene, i en uttalelse til Nettavisen.

Ansvaret for integrering ble nylig flyttet fra Justisdepartementet til Kunnskapsdepartementet.

- Barn og barnabarn må ikke rammes

Stortingsvedtaket fra mai i fjor, lyder i korthet som følger: «Stortinget vedtok å be regjeringen fremme forslag om å endre statsborgerloven slik at tilbakekallelser av statsborgerskap etter statsborgerloven § 26 annet ledd skal skje ved dom og å foreslå nødvendige lovendringer for å presisere at barn og barnebarn ikke kan miste statsborgerskapet som følge av feil begått av foreldre eller besteforeldre.»

«Stortinget vedtok å be regjeringen sørge for berostillelse av slike saker i påvente av nytt regelverk. Stortinget vedtok også å be regjeringen legge frem forslag til lovendring om fri rettshjelp i saker om tilbakekall av statsborgerskap.»

Mest sett siste uken