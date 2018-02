7-åring arrestert på skole og fraktet bort i håndjern

Skoleledelsen mener at den fulgte standardprosedyre.

NEW YORK (Nettavisen): Torsdag ble en førsteklasseelev i Miami arrestert og fraktet bort fra skolen sin i håndjern etter at han var voldelig mot læreren sin.

7-åringen slo læreren flere ganger i ryggen, sparket henne og dro henne i håret etter at hun ba gutten om å slutte å leke med maten sin i skolekantina, ifølge hendelsesrapporten som CBS News refererer til.

Da gutten nektet å slutte, ble han tatt vekk fra kantina.

Den fysiske konfrontasjonen skjedde utenfor kantina. Barnet slo og sparket læreren inntil begge falt i gulvet.

Etter at 7-åringen ble fraktet vekk fra skolen Coral Way K-8 Center, ble han for en kort periode innlagt på et barnesykehus i Miami fordi de fryktet at han var en fare for seg selv og andre.

Guttens mor, Mercy Alvarez, mener at gutten ble utsatt for politivold.

- Hvis barnet mitt ikke var aggressivt da vi kom dit, som de hevder at han var før, hvorfor måtte de gå til så drastiske skritt? Dette er for mye å utsette en gutt i den alderen for. Dette kan ikke være normal prosedyre, sier hun.

Mercy Alvarez sier ifølge Associated Press at politibetjenten truet med å plassere gutten i fengsel dersom hun ikke gikk med på at han ble innlagt på barnesykehuset for en mental evaluering.

Ifølge nyhetsbyrået var barnets far enig med skoleledelsen i at gutten burde fraktes til et barnesykehus.

En annen lærer og flere elever skal ha bevitnet hendelsen, som også ble observert av skolens overvåkningskameraer. Læreren som ble utsatt for volden, akter å anmelde episoden.

Skoledistriktets politisjef Ian Moffett forsvarer arrestasjonen og sier at den fulgte standard prosedyre i henhold til «The Baker Act», en Florida-lov som lar politiet ta initiativ til ufrivillig innleggelse for psykologisk evaluering.

