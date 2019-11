70 år gammel mann død etter vold under demonstrasjoner i Hongkong

En 70 år gammel mann er død etter å ha blitt truffet av en murstein i sammenstøt mellom demonstranter og motdemonstranter i Hongkong.

– Pasientens tilstand fortsatte å forverre seg. Han døde sent torsdag, sier en talsperson for Prince of Wales Hospital i Hongkong torsdag kveld.

Mannen ble truffet av en murstein i et sammenstøt mellom demokratiaktivister og regjeringsvennlige demonstranter. Han ble sendt til sykehus med kritiske skader, melder kringkasteren RTHK.

Mannen er den andre personen som er død i forbindelse med protester i Hongkong denne uken.

