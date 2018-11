71 personer er bekreftet omkommet, og 1.011 personer er meldt savnet i den dødeligste brannen i Californias historie, opplyser lokale myndigheter.

Fredag ble ytterligere åtte personer funnet omkommet etter skog- og gressbrannen nord i delstaten, opplyser sheriff Kory Honea i Butte fylke på en pressekonferanse fredag.

Samtidig blir antallet savnede oppjustert fra 631 til 1.011.

Honea sier at selv om de har over 1.000 navn på savnetlisten, betyr det ikke at alle er omkommet. Savnetlisten ble offentliggjort torsdag. Sheriffen oppfordrer folk til å etter sitt eget navn og deretter melde fra til myndighetene at de er i live.

Brannen, kalt Camp Fire, brøt ut 8. november og har i løpet av ni dager ødelagt flere tusen hjem.

I tillegg til de omkomne nord i California, ble det onsdag rapportert om at tre personer er bekreftet døde etter skogbrannen Woolsley Fire utenfor Los Angeles. Dermed er det totale antallet omkomne i delstaten på 74 personer.

