77 døde og 1.000 savnet etter California-brann

Antallet savnede etter California-brannen nedjusteres kraftig, men dødstallet fortsetter å stige. 77 personer er døde og 1.000 er savnet.

Søndag ble levningene til enda en person funnet. Dødstallet har dermed steget til 77, mens 1.000 er savnet. Antallet savnede ble tidligere meldt til å være 1.300, men mange av dem har vært trygge uten at de visste at de var meldt savnet.

Det er varslet nedbør i områdene i California som er rammet av den dødeligste skogbrannen i delstatens historie. Selv om regnværet kan bidra til å slukke flammene, kan det også vaske bort beinrester og aske.

– Jeg skulle ønske vi kunne kommet oss gjennom alt dette før regnværet kom, men jeg vet ikke om det er mulig, sier sheriff Kory Honea.

Makabre scener

Over 400 frivillige gikk søndag fra nedbrent hus til nedbrent hus i Paradise. Ikledd hvite kjeledresser, ansiktsmasker og med likhunder ved sin side, søkte de seg gjennom de makabre ruinene. Der de ikke fant levninger etter mennesker, tegnet de et stort, oransje «0» nær huset. 10.500 hus har brent ned.

Mer enn 5.000 brannfolk har kjempet mot brannen siden 8. november. Brannen, som kalles Camp Fire, har drevet 52.000 personer vekk fra sine hjem. Det er særlig byen Paradise, hvor det engang bodde 27.000 mennesker, som det har gått verst utover. Flammene har så å si jevnet byen med jorden.

Trump-kontrovers

USAs president Donald Trump ankom lørdag California med et budskap om hvordan slike skogbranner kan stanses: Gjør som finnene og rak løv, sa han og hevdet å ha fått innspillet av Finlands president Sauli Niinistö. Men Niinistö selv poengterer at han sa «we take care of our forests», vi tar vare på skogen vår. Han sa ikke noe om å rake løv. Det fant Trump på selv.

Mens Trumps finurlige påfunn vakte oppsikt, var Californias guvernør Jerry Brown ute med en helt annen begrunnelse bak skogbrannene i California den siste tiden.

– Californias voldsomme skogbranner vil få selv de mest hardbarka klimaskeptikerne til å innse realiteten innen fem år, sa han til CBS.

