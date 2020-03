785 bekreftet smittet i Danmark

Oppdaterte tall viser at 785 personer er bekreftet smittet av koronaviruset i Danmark

Det opplyser Sunhedsstyrelsen fredag formiddag. Antallet er en stigning på elleve personer fra dagen før.

Danmark vedtok torsdag en hastelov for å begrense spredningen av koronaviruset.

Lovendringen innebærer blant annet at myndighetene kan tvinge folk i isolasjon og til behandling, at større arrangementer blir avlyst, skoler og offentlige institusjoner blir stengt og at besøk ved sykehus og pleiehjem blir begrenset.

