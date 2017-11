8 store terroraksjoner i 2017 som du ikke har hørt så mye om

I 2017 har åtte terroraksjoner krevd flere liv enn 22. juli 2011. Du har knapt hørt om dem.

Hittil i år har 6656 mennesker blitt drept i 1038 terrorangrep, medregnet angrep eller forsøk på angrep uten dødelig utfall. Det viser en oversikt som Esri Story Maps har laget, basert på globale kjente data.

I denne oversikten er Norge registrert med to tilfeller: En ung mann som ble pågrepet med en hjemmelaget bombe på Grønland i april og skyting ved et busstopp i Moss i juni. Ingen døde under disse hendelsene.

TERRORANGREP I 2017: Kartet viser hvor terrorangrep har blitt utført i 2017. Ringenes størrelse indikerer antall drepte i et eller flere terrorangrep i samme område.

Wikipedias liste over de dødeligste angrepene i 2017, viser at de skjedde helt andre steder enn i vestlige land. Vi har bare tatt med de som krevde flere enn 77 menneskeliv - altså flere enn 22. juli 2011 i Norge. Vi har heller ikke tatt med aksjoner mot militære i konfliktområde:

1. 16. februar ble 91 personer drept og over 300 skadd da en bilbombe gikk av ved et populært hellig sted i Sehwan i Pakistan.

Les egen sak: IS tar skylden for selvmordsangrep ved sufi-helligdom i Pakistan

2. 8. mars gikk en gruppe væpnede personer til angrep på et militærsykehus i Kabul. Lokale rapporter sier at over 100 personer ble drept i angrepet, mens over 63 personer ble skadd.

Les egen sak: Blodig angrep mot sykehus i Kabul

3. 15. april ble 126 drept og 60 skadd da en bilbombe eksploderte i Aleppo i Syria. Over 60 av de drepte var barn. Bomben gikk av ved en kontrollpost der det oppholdt seg mange syrere som ble evakuert fra krigsområder. Da Nettavisen skrev om saken var dødstallet ikke endelig klart.

Les egen sak: 112 drept i bilbombeangrep mot evakuerte i Syria

4. 31. mai gikk en bilbombe av i Kabuls diplomatområde. Over 150 personer ble drept og 413 ble skadd. Bomben var så kraftig at vinduer ble blåst ut én kilometer unna. Da Nettavisen skrev om saken var dødstallet ikke endelig klart.

Artikkel fortsetter nedenfor

5. 23. juni ble 96 personer drept i tre angrep i Pakistan. De fleste ble drept av to bilbomber som gikk av på en markedsplass i Parachinar. De to andre angrepene var rettet mot politiet i Quetta og Karachi (Wikipedia). Dette var verken det første eller det siste terrorangrepet i Parachinar i 2017.

6. 14. september ble minst 84 personer drept og 93 personer såret da IS angrep Fadak restaurant ved motorvei 1 i Nasiriyah i Irak. Sivile personer ble skutt mens de rastet langs veien. Kort tid etter ble en politisperring i nærheten angrepet i en selvmordsaksjon med bilbombe (Wikipedia). Da Nettavisen skrev om saken var dødstallet ikke endelig klart.

NA i september: Over 70 drept i angrep i Irak

7. 14. oktober ble minst 358 drept og 400 skadd da en bilbombe ble utløst i Mogadishu i Somalia. Al-Shabaab sto bak selvmordsangrepet (Wikipedia).

Les egen sak: Sykehus: Over 230 drept terrorangrep i Somalia

8. november ble over 100 drept og 140 skadd, da IS angrep sivile på flukt fra kampene i Syria. De ble angrepet med bilbombe mens de ventet ved en veisperring for å komme inn i SDF-kontrollert område.

Les egen sak: Over 100 sivile kan ha blitt drept i terrorangrep i Syria

Mest sett siste uken