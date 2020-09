To menn er siktet for narkotikasmugling etter at vesker med til sammen 80 kilo kokain ble funnet i sjøen utenfor Nyhamnsläge i Skåne i Sverige i september.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Politiet byttet ut kokainen med et ufarlig hvitt pulver og la veskene tilbake i sjøen, skriver Helsingborgs Dagblad. To menn, en i 20-årene og en i 30-årene, ble senere pågrepet i saken. Begge er fra stockholmsområdet. (©NTB)

Reklame Sjekk kredittscoren din gratis