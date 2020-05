Det siste døgnet er det rapportert inn 88 nye koronarelaterte dødsfall i Sverige. Dermed har totalt 3.831 personer med koronaviruset mistet livet i Sverige.

Det er i tillegg registrert 724 nye smittetilfeller det siste døgnet, noe som til sammen utgjør 31.523 smittetilfeller totalt.

Antallet pasienter som er eller har vært innlagt på intensivavdeling på svenske sykehus er 1.886.

Sverige har møtt en del skepsis over måten landet har håndtert viruset på, ved å ikke stenge ned i like stor grad som mange andre land. Blant annet har USAs president Donald Trump påpekt at landet har fått svi for sin koronastrategi.

På en pressekonferanse onsdag ettermiddag ble statsminister Stefan Löfven spurt om han synes Sverige har fått et frynsete rykte rundt om i verden på grunn av koronastrategien.

– Jeg deler ikke det bildet om at det er et samstemmig negativt bilde av Sverige, svarte den svenske statsministeren.

– Det pågår diskusjoner hvor noen synes at vi har valgt en spennende vei, mens andre ikke synes at den er noe bra. Men vi er nødt til å ha hele bildet, vi er midt inne i en krise, sier han.

