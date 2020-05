Spania har rapportert om 95 nye koronarelaterte dødsfall det siste døgnet.

Det er tolv flere enn døgnet før og bringer det totale antall døde opp i 27.888, opplyser helsemyndighetene onsdag.

Det er fjerde dag på rad at antall nye dødsfall per døgn er under 100.

