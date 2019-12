Aarhus-barnas far er trolig identifisert

Dansk politi mener å ha fastslått at en 34-år gammel afghansk mann, som tidligere oppholdt seg i Danmark, er far til de to små barna som ble funnet i Aarhus.

34-åringen er utvist fra Danmark, og dansk politi vet ikke hvor mannen nå oppholder seg. – Vi vet ikke hvor faren befinner seg, men trolig er han i utlandet. Vi mangler dessuten identifikasjon på moren, men antar at heller ikke hun oppholder seg i Danmark, heter det i en pressemelding fra politiet. (©NTB)

