ABC: Flere kvinner og minoriteter har stemt

En foreløpig valgdagsmåling som ABC har publisert, viser at andelen kvinner, ikke-hvite og registrerte demokrater som stemte, blir høyere enn i tidligere valg.

Målingen viser at det blant velgerne så langt er 52 prosent kvinner, en andel som er like høy som den tidligere rekorden for mellomvalg i 2010.

Tallene viser også at 28 prosent av velgerne er ikke-hvite, klart høyere enn den forrige rekorden på 25 prosent fra 2014. Lavpunktet var 9 prosent i 1990.

Når det gjelder partitilhørighet, svarte 38 prosent at de var demokrater, 32 prosent republikanere og 30 prosent uavhengige.

Det svarer til 36 prosent demokrater, 37 prosent republikanere og 27 prosent uavhengige i 2014.

Tallene viser også at flere velgere enn sist identifiserer seg som liberale – 27 prosent. 38 prosent kaller seg moderate og 36 prosent konservative. I 2014 var 22 prosent liberale, 39 prosent moderate og 38 prosent konservative.

(©NTB)

Mest sett siste uken