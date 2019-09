Abdullah Abdullah utroper seg til valgvinner i Afghanistan

Abdullah Abdullah, sittende president Ashraf Ghanis fremste utfordrer, utroper seg til vinner av presidentvalget i Afghanistan.

Det skjer til tross for at den offisielle opptellingen etter lørdagens presidentvalg fortsatt pågår.

– Vi har fått flest stemmer i dette valget, sa Abdullah under en pressekonferanse mandag.

– Resultatene vil bli kunngjort av den uavhengige valgkommisjonen, men vi har fått flest stemmer. Det blir ingen andre valgomgang, hevdet han.

Abdullah stilte også i presidentvalget i 2009 og 2014. Han kom på andreplass i 2014-valget, og har siden hatt stillingen som regjeringssjef under maktdelingsavtalen med president Ghani.

Beregninger søndag tydet på at under en firedel av velgerne møtte opp for å gjøre sin borgerplikt under valget denne helgen. Taliban hadde på forhånd truet med angrep på valglokaler, og oppfordret alle til å ikke delta. Minst to sivile ble drept og 27 ble såret i ulike angrep i løpet av dagen.

I 2014 brukte til sammenligning over 50 prosent stemmeretten sin, selv om det er knyttet usikkerhet til tallene som følge av utbredt valgfusk.

