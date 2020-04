Abe under hardt press etter kraftig koronaoppblussing

Japan opplever en rask spredning av koronaviruset med 634 nye smittetilfeller fredag. For fjerde dag på rad er økningen rekordstor.

Situasjonen har ført til at kritikken hagler mot statsminister Shinzo Abe, som lenge var skeptisk til strenge restriksjoner.

For bare tre uker siden ville regjeringen hans at forberedelsene til OL i Tokyo skulle fortsette, til tross for koronapandemien.

Etter at det ble besluttet å utsette lekene 24. mars, har antall smittetilfeller økt skarpt, noe som har fått eksperter til å be regjeringen gjøre mer for å bremse utbruddet. Blant dem er Satoshi Kamayachi, som mener det er fare for en eksplosiv økning i smitteutbredelsen i Japan.

Så langt har Japan registrert at 6.885 personer er smittet av koronaviruset, blant dem 712 personer på et cruiseskip som ble satt i karantene ved Tokyo i februar.

Over 130 personer er døde av covid-19, lungesykdommen som koronaviruset forårsaker, ifølge nyhetsbyrået Kyodo.

Utviklingen i Japan står i skarp kontrast til situasjonen i Sør-Korea, som fredag kun meldte om 30 nye smittetilfeller. Der er rundt 10.500 personer registrert smittet.

