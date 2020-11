Abiy varsler «siste støt» i Tigray-offensiven

Etiopias statsminister Abiy Ahmed hevder at militæroffensiven i Tigray nord i landet går inn i en avsluttende fase.

Uttalelsen kommer samtidig som verdenssamfunnet har lagt et sterkt press på fredsprisvinneren for å få en slutt på den to uker lange konflikten.

Offensiven er rettet mot Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF), som styrer regionen.

I en Facebook-melding tirsdag morgen skriver Abiy at den tre dager lange fristen som væpnede styrker har fått til å overgi seg til nasjonale regjeringsstyrker, er utløpt.

– Siden fristen har utløpt, vil de siste aktivitetene knyttet til å innføre lov og orden bli gjennomført, skriver Abiy.

(©NTB)

