Actionskuespiller er Russlands nye spesialutsending til USA

Skuespilleren Steven Seagal, som i 2016 ble russisk statsborger, er utpekt som landets nye spesialutsending til USA. Han skal jobbe med humanitære spørsmål.

Russiske myndigheter skriver at Seagals fremste oppgave blir «å styrke de humanitære relasjonene mellom USA og Russland, inkludert samarbeidet innen kultur, kunst, utdanningsutveksling og mer». Han vil ikke få betalt for jobben, opplyser de videre.

Seagal er født amerikansk og anses å være en god venn av Russlands president Vladimir Putin. Etter hyppige besøk i Serbia og Russland over flere år fikk han i 2016 innvilget både serbisk og russisk statsborgerskap.

66-åringen har bekledd mange roller, deriblant visesheriff, musiker, forfatter, filmprodusent og kampsportutøver, men er mest kjent for actionfilmene han spilte i på 1980- og 1990-tallet. Hans interesse for kampsporten MMA skal ha vært årsaken til at han og Putin, som også har en uttalt interesse for kampsport, møttes.

Da Russland annekterte Krim i 2014, kalte Seagal sin venn Putin «en av vår tids største ledere». Han opptrådte med sitt bluesband på halvøya noen måneder senere.

Seagal ble under fotball-VM i Russland denne sommeren sett sammen med Putin på tribunen.

