Afghaner bosatt i Orkdal drept av Taliban

En afghansk mann som kom til Norge som flyktning i 2009, ble i forrige uke skutt og drept av Taliban i Afghanistan. Mannen har bodd i Orkdal siden 2009.

Ifølge Avisa Sør-Trøndelag ble 26-åringen skutt og drept da han var i Afghanistan for å besøke moren og sin tilkommende kone.

Hendelsen skjedde da han var på vei fra Kabul til hjemstedet Qarabagh. Bilen som han satt i, ble vilkårlig stoppet, og tre av passasjerene i bilen ble skutt på stedet.

Avisen har bildebevis for at mannen er skutt og drept. Også hans bror bekrefter dette og sier at 26-åringen ble begravet i Afghanistan.

26-åringen var aktiv i lokalmiljøet i Orkdal, utdannet seg til elektriker og hadde fast jobb. Han var også flyktninghjelper i Orkdal Røde Kors, spilte fotball og var kretsdommer.

Utenriksdepartementet opplyser til avisen at de ikke har nok informasjon til å kunne bekrefte hva som har skjedd i saken, og at det kan ta opp til flere uker å få en offisiell bekreftelse.

