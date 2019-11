Afghanistan har løslatt tre Taliban-fanger for fangeutveksling

Tre løslatte Taliban-topper har blitt fløyet fra Afghanistan til Qatar. Der skal de byttes mot en kidnappet amerikaner og australier, opplyser Taliban.

De to gislene er amerikanske Kevin King og australske Timothy Weeks. Nøyaktig hvor de to befinner seg er ikke klart. Begge er professorer ved The American University i Kabul og ble bortført av Taliban i august 2016.

De tre Taliban-fangene er Anas Haqqani, som er lillebroren til Taliban-toppen Sirajuddin Haqqani, samt to andre høytstående personer i Taliban. Sirajuddin Haqqani er leder for det mektige Haqqani-nettverket og nestleder i Taliban.

De tre skal ha blitt løslatt for over en uke siden av Afghanistans president Ashraf Ghani.

