Afghanistan: Krigshandlingene skal trappes ned lørdag

Afghanske sikkerhetsstyrker, USA og Taliban-bevegelsen skal trappe ned voldsbruken i Afghanistan fra og med lørdag, ifølge landets nasjonale sikkerhetsråd.

Meningen er at reduksjonen i volden i første omgang skal vare i en uke, ifølge Javed Faisal, talsmann for Afghanistans sikkerhetsråd.

USAs forsvarsminister Mark Esper opplyste for en uke siden at det var enighet mellom USA og Taliban om et forslag som skal dempe voldsbruken.

En anonym amerikansk kilde har beskrevet enigheten som en sju dager lang våpenhvile. Håpet er at denne vil kunne lede fram mot en fredsavtale.

(©NTB)